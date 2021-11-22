朱紅：阿里季績遜預期，留意阿里購25467/京東牛51230

如看好恒指，可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證50440)，收回價24500點，2022年12月到期，實際槓桿50倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證65885)，收回價25800點，2022年3月到期，實際槓桿22倍。

內地電商龍頭阿里巴巴09988)及京東09618)分別公佈業績，表現各異。阿里第二季度純利約53.67億元人民幣，同比跌81%。阿里股價下挫，跌至140元水平，單日跌幅約10%，10月份的低位在132元。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。

京東第三季經調整純利為50.5億元人民幣，勝於市場預期，股價逆市上升至340元水平，近8個月高位。如看好京東，可留意京東牛證51230),收回價318元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡京東，可留意京東熊證51483)，收回價368元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。

據媒體報道，國務委員王勇出席國家反壟斷局掛牌儀式，並表示要完善監管體制機制，堅決反對各種形式壟斷和不正當競爭，防止資本無序擴張，保護市場主體和消費者合法權益。

科技股普遍下挫。美團03690)失守20天線，跌至275元水平，如看好美團，可留意美團牛證60909)，收回價260元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡美團，可留意美團熊證63531)，收回價310元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)繼續在500元以下徘徊，報492元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872)，行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。

據媒體報道小米01810)註冊成立「小米汽車科技有限公司」，註冊資本為10億元人民幣，業務範圍包括新能源汽車製造、技術開發等。另外小米將於11月23日週二)公佈業績。

如看好小米，可留意小米認購證28256)，行使價23.93元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證54266)，收回價23.28元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。

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