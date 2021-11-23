朱紅：京東將獲納入恒指，留意京東牛51230/購13405

如看好恒指，可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證50440)，收回價24500點，2022年12月到期，實際槓桿54倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52144)，收回價25600點，2022年3月到期，實際槓桿27倍。

阿里巴巴09988)上週業績放榜後跌逾10%，另據媒體報道，國家市監局對43宗未依法申報違法實施經營者作出處罰，當中包括阿里巴巴、騰訊00700)及百度09888)等科技巨企。

阿里仍未能擺脫弱勢，續跌至138元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

恒指公司上週五收市後公佈季檢結果，恒生指數將納入京東09618)、網易09999)、華潤啤酒00291)及新奧能源02688)，成份股數目由60隻增加到64隻，於12月6日生效。另外，美團03690)佔恒指權重有所下調，將由佔9.5%下降至8%。

此外，美團將於11月26日週五)公佈業績。美團股價疲弱，低開低走，跌至272元水平。如看好美團，可留意美團牛證60911)，收回價250元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡美團，可留意美團熊證69138)，收回價300元，21年12月到期，實際槓桿7倍。

京東09618)續承接上日強勢，高開後曾創近8個月新高365元，之後在360元水平整固。如看好京東，可留意京東牛證51230)，收回價318元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意京東認購證13405)，行使價400.2，2022年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26476)，行使價250元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。

網易09999)高開後創5個月新高188.9元，之後在185元水平上落。如看好網易，可留意網易認購證13282)，行使價200.2元，到期日2022年6月，實際槓桿3倍。

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