朱紅：騰訊考驗50天線，留意購26069/沽21502

如看好恒指，可留意恒指牛證67196)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿45倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52144)，收回價25600點，2022年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

據外媒報導，中央擬計劃對科技巨頭開徵數據稅。科技股普遍受壓，騰訊00700)低開後一度下試479元，在50天線479.61元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069),行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證69727)，收回價460元，2022年6月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價510元，2022年3月到期，實際槓桿13倍。

阿里巴巴09988)五連跌，股價下跌近20%至132元附近，阿里52週低位暫在132元。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)同樣連跌五日，週一有逾2600萬資金流入美團認購證，唯美團表現乏力，一度跌穿50天線265.16元。如看好美團，可留意美團牛證60911)，收回價250元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡美團，可留意美團熊證69138)，收回價300元，2021年12月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)近日股價未見明顯方向，持續守於20元水平之上窄幅橫行，公司於11月23日週三)公佈業績。如看好小米，可留意小米認購證28256)，行使價23.93元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。或可留意小米牛證53080),收回價18.88元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14147)，行使價19.48元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意小米熊證54266)，收回價23.28元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。

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