朱紅：恒指倒升，留意恒指牛60162/騰訊購24872

如看好恒指，可留意恒指牛證60162)，收回價24400點，2022年11月到期，實際槓桿50倍。或可留意恒指認購證27025)，行使價25700點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

科技股續受數據稅傳聞影響，早市普遍下跌。騰訊00700)開市失守50天線，低見471.8元，其後於478元水平靠穩。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872),行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊牛證69727)，收回價460元，2022年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿16倍。

工業和信息化部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯合約談阿里雲、百度雲，要求兩家企業落實防範治理電信網絡詐騙工作，切實履行網絡與信息安全主體責任。阿里巴巴09988)股價持續疲弱，創回港上市後新低130.7元，其後倒升至134元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

美團03690) 將於11月26日週五)公佈業績，股價於50天線見支持，一度反彈逾6%至281.8元。如看好美團，可留意美團牛證60911)，收回價250元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡美團，可留意美團熊證69138)，收回價300元，2021年12月到期，實際槓桿9倍。

小米（01810）週二公佈第三季業績，期內收入為781億元人民幣，但增長放慢至8%。小米低開後隨即失守20元，創52週新低，於19元附近爭持。如看好小米，可留意小米認購證28256)，行使價23.93元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意小米牛證56046),收回價17.88元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14147)，行使價19.48元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意小米熊證52937)，收回價21.28元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

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