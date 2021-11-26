朱紅：騰訊阿里止跌回升，留意騰訊購24872/阿里購25467

如看好恒指，可留意恒指牛證58541)，收回價24300點，2022年11月到期，實際槓桿47倍。或可留意恒指認購證27025)，行使價25700點，2022年3月到期，實際槓桿13。如看淡恒指，可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

工信部對騰訊00700)採取行政指導措施，騰訊計算機主體旗下所有APP暫停版本更新。騰訊回應指會積極配合監管部門的合規檢測。騰訊先跌後回升，股價重上50天線，在480元左右徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872)，行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊牛證60132)，收回價450元，2022年3月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿17倍。

阿里巴巴09988)連跌六日並於週三創出回港上市新低130.7元，股價週四反彈，一度回升至135元。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證67147)，收回價128元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。

美團03690)將於週五公佈季度業績，市場關注公司加大社區團購投資及提高外賣員福利，令成本上升，或錄得上市以來最大單季虧損。美團股價續守於50天線之上，在270元左右徘徊。如看好美團，可留意美團牛證60911)，收回價250元，2022年3月到期，實際槓杆9倍。或可留意美團認購證12511)，行使價345.2元，2022年4月到期，實際槓杆5倍。如看淡美團，可留意美團熊證61694)，收回價320.08元，2021年12月到期，實際槓杆5倍。

據報北京日前一輛比亞迪電動車於充電時起火，幸未造成傷亡。比亞迪01211)於320元遇阻力，股價在300元平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證29532)，行使價395.2元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證51477)，收回價280.88元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。

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