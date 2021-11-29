朱紅：恒指跌逾600點，留意恒指牛55990/熊53667

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證55990)，收回價23800點，2022年11月到期，實際槓桿51倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證53667)，收回價24800點，2022年3月到期，實際槓桿28倍。

據內地媒體報道，人行新規定明年3月1日起，加強規管微信、支付寶等個人收款碼。另外，據媒體報道，至少9間國企以安全問題為由，限制員工使用騰訊00700)旗下通訊軟件微信。騰訊、阿里巴巴09988)等科技股跌幅擴闊。

騰訊低開後持續低走，低見460元後，在463元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12375)，行使價540.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證60132)，收回價450元，2022年3月到期，實際槓桿23倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿13倍。

阿里低開，股價其後跌穿130元，再創回港上市以來新低129.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56056)，收回價118元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28141)，行使價124.95，2022年3月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)於週五收市後公佈業績，市場關注公司提高外派員福利等措施對營運成本的影響。美團股價回吐，跌穿50天線，低見260.2元。如看好美團，可留意美團認購證26074)，行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團牛證53673)，收回價240元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡美團，可留意美團熊證63531)，收回價310元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。

金融類股份跟隨大市下跌，平保02318)跌穿50天線，跌至56元水平。如看好平保，可留意平保認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平保，可留意平保認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成亳無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。