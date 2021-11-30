朱紅：恒指失守24000點，留意恒指牛63440/熊53666

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證63440)，收回價23400點，2023年2月到期，實際槓桿46倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證53666)，收回價24700點，2022年3月到期，實際槓桿21倍。

騰訊00700)旗下財付通被國家外匯管理局深圳市分局警告及罰款278元人民幣，並責令改正其外匯業務。騰訊股價牛皮，開市後一度反彈重上470元，但之後無以為繼，回落至463元水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12375)，行使價540.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證54093)，收回480價元，2022年6月到期，實際槓桿18倍。

美團03690)週五公佈業績後股價受壓，市場憂慮其外賣業務增速放緩，美團低開報240.4元，跌幅8.8%。如看好美團，可留意美團認購證26074)，行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團牛證64978)，收回價218元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡美團，可留意美團熊證53674)，收回價290元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)上週五創回港上市新低後，週一股價靠穩，在131元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證67147)，收回價128元，2022年3月到期，實際槓桿18倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿12倍。

市場重燃對疫情憂慮，國際油價上週一度挫逾10%，其後反覆靠穩。中國海洋石油0883)股價連日於8元以下徘徊，創近兩月新低7.65元。如看好中海油，可留意海油認購證23827)，行使價8.39元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

澳門博彩股受疫情及周焯華被捕事件影響普遍下挫，銀河娛樂00027)跌至50天線42.5元水平附近徘徊。如看好銀娛，可留意銀娛牛證69712)，收回價40元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

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