朱紅：恒指失守23200點，留意恒指牛56133/恒指熊53666

如看好恒指，可留意恒指牛證56133)，收回價22700點，2023年1月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53666)，收回價24700點，2022年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)公佈，旗下微信繼續推進互聯網平台互聯互通 ，將在群聊場景下試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能。騰訊週二續挫，跌至451元，近兩週累挫逾11%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12375)，行使價540.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

美團03690)業績後被多間證券商下調目標價，股價連跌兩日，失守240元，最低見232.4元，較11月最高位297.6元累計跌近22%。如看好美團，可留意美團牛證64978)，收回價218元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡美團，可留意美團熊證53674)，收回價290元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股阿里巴巴09988)同樣未能擺脫弱勢，再創回港上市以來新低123.6元，較10月份高位累跌逾三成。如看好阿里，可留意阿里認購證15816)，行使價155.1元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證56056)，收回價118元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

微博、順豐同城及雲音樂等多家知名企業近日陸續於港交所00388)上市，但港交所股價未見受惠，更跌至今年5月以來低位見428.2元。如看好港交所，可留意港交認購證15807)，行使價500.5元，2022年3月到價，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66415)，收回價480元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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