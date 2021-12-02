朱紅：恒指反彈曾重上23800點，留意恒指牛51045/熊54807

如看好恒指，可留意恒指牛證51045)，收回價23000點，2023年1月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54807)，收回價24300點，2022年3月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

《人民日報》海外版發表評論文章指，不能任由互聯網巨頭「設卡屏蔽」，要讓互聯網重歸互聯互通。騰訊00700)週二11月30日)觸及450元後反彈，週三12月1日)一度升上470元水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12375)，行使價540.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿16倍。

阿里巴巴09988)仍未止跌，股價持續疲弱，逆市下挫至124.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56056)，收回價118元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)週二11月30日)下試230元後，股價見支持，週三12月1日)回升至240元以上，報245元。如看好美團，可留意美團認購證24382)，行使價259.08元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團牛證69986)，收回價228元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡美團，可留意美團熊證69138)，收回價300元，2021年12月到期，實際槓桿3倍。

新能源汽車股造好，小鵬汽車09868)創上市新高，報218.6元，升幅近8%。如看好小鵬，可留意小鵬認購證15813)，行使價246.2元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

財政司司長陳茂波表示，正評估本港作為區域碳交易中心的可行性，亦推動港交所00388)與廣州期貨交易所合作，為創建綠色金融市場努力。港交所止跌回升，一度重上440元，如看好港交所，可留意港交認購證15807)，行使價500.5元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

另外，近日市況波動，投資者務必多加注意風險。中銀國際將於12月2日週四)晚上6時至7時舉辦「2022年焦點板塊逐個捉」網上講座，中銀國際股票衍生產品部董事朱紅女士，將聯同資深股評人沈振盈先生，及中銀國際證劵銷售及衍生產品部資深客戶經理王夢羽先生，與你一起分析熱點股份，提早佈局2022年！詳情請瀏覽中銀國際輪證網站。

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