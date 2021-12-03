朱紅：恒指窄幅牛皮，留意恒指牛54806/恒指熊55360

如看好恒指，可留意恒指牛證54806)，收回價23300點，2022年12月到期，實際槓桿45倍。或可留意恒指認購證27025)，行使價25700點，2022年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55365)，收回價24200點，2022年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

文旅部對網絡文化市場作出規範，限制網絡文化市場主體不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年用戶消費。阿里巴巴09988)股價持續低迷，逆市下跌,再創回港上市以來新低120.1元，其後在121元水平橫行。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56056)，收回價118元，2022年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

科技股支撐大市，騰訊00700)及美團03690)股價造好，騰訊延續上日升勢，再上升至470元水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊熊證54093)，收回價480元，2022年6月到期，實際槓桿26倍。

美團於週二30日)見230元後持續反彈，週三2日)一度升破250元，其後在247元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證24382)，行使價259.08元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團牛證64978)，收回價218元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡美團，可留意美團熊證53674)，收回價290元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

銀保監會表示，目前銀行保險機構公司治理改革取得初步成效，將繼續加大力度，推動銀行保險機構治理改革。平安保險02318)股價造好，升至55元水平，如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡平保，可留意平保熊證66411)，收回價60.2元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

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