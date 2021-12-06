朱紅：科技股普遍受壓，留意阿里牛54451/阿里熊54098

如看好恒指，可留意恒指牛證54806)，收回價23300點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認購證27025)，行使價25700點，2022年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55360)，收回價24000點，2022年3月到期，實際槓桿58倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

美國證券交易委員會SEC)通過修正案，規定在美國上市的中國企業，須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。受消息影響，在美國上市的中概股普遍下跌。

有在美國上市的阿里巴巴09988)、京東09618)及小鵬汽車09868)股價下挫，阿里失守120元，再創新低116元。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

京東股價下跌，曾低見315.2元，單日跌近8%。如看好京東，可留意京東認購證13405)，行使價400.2元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26476)，行使價250元，2022年7月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)未能持續上日升勢，股價回調至460水平，單日跌逾3%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54093)，收回價480元，2022年6月到期，實際槓桿18倍。

小鵬汽車早前公佈今年11月交付約1.56萬輛智能電動汽車，按年增270%。唯股價高位見沽壓，回吐失守200元關口，至190元水平。如看好小鵬，可留意小鵬認購證15813)，行使價246.2元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

滴滴出行表示，即日啟動美國退市，並計劃於香港上市。市場憧憬美國上市中概股陸續回港上市，港交所00388)受惠，升上450元水平，單日升逾4%。如看好港交所，可留意港交牛證55850)，收回價410元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交所，可留意港交熊證54247)，收回價500元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

金融股支撐大市，中國平安02318)股價造好，重上55元。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平保，可留意平保認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

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