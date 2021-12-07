朱紅：恒指繼續受壓，留意恒指牛51426/熊55360

恆指低開346點後，一度跌幅收窄，收復23600點，其後在23400點水平徘徊。街貨方面，恒指牛證重貨區在23000-23200點水平，有近4000張相對期指張數。如看好恒指，可留意恒指牛證51426)，收回價22900點，2023年1月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55360)，收回價24000點，2022年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

據報阿里巴巴09988)主席兼CEO張勇發內部信，宣佈一系列組織架構變動，將阿里升級為多元化治理體系。唯阿里跌勢未止，開市失守110元，報109.9元新低，其後股價見支持，跌幅收窄，於113元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

內地官媒《經濟日報》發表文章指，騰訊00700)開放旗下微信電商外鏈，為互聯網平台的互聯互通邁出一大步，網絡生態也將發生巨變 。騰訊股價失守450元，最低報448元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。

京東09618)首日納入恒指，唯股價仍然報跌，一度跌至近300元邊緣，最低報304元，其後股價見承接，在310元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證13405)，行使價400.2元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26476)，行使價250元，2022年7月到期，實際槓桿3倍。

據媒體報道，港交所00388)將在紐約設立代表處，以推廣美國業務，加上市場憧憬在美國上市的中概股或陸續來港上市，港交所逆市造好，連升兩日，最高見468.8元。如看好港交所，可留意港交認購證15807)，行使價500.5元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66415)，收回價480元，2022年3月到期，實際槓桿19倍。

國務院總理李克強表示，將適時降準，加大對實體經濟支持。憧憬央行放水，內銀內險股上週普遍造好。建設銀行00939)上週連升4日後，股價靠穩，在5.3元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證（11411），行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

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