朱紅：恒指反彈逾600點，留意恒指牛51045/熊54807

恒指承接外圍強勢，高開355點，午後升幅進一步擴大，升逾600點，重上23900點。如看好恒指，可留意恒指牛證51045)，收回價23000點，2023年1月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54807)，收回價24300點，2022年3月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

據媒體報道，騰訊00700)夥拍人工智能龍頭科技企業，共同成立合資公司，經營範圍包括網絡技術服務、信息技術咨詢服務、互聯網數據服務等。騰訊股價造好，最高曾見464元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證54093)，收回價480元，2022年6月到期，實際槓桿15倍。

市場憧憬阿里巴巴09988)近日公佈的一系統高層人事變動能為公司帶來新機遇，阿里連跌五日後大幅反彈，高開8%報122元，午後升幅進一步擴大至逾10%，高見126.7元。如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

多家知名企業近日陸續招股上市，加上受惠中概股回流，港交所00388)連升三日，升穿50天線，報473元。如看好港交所，可留意港交認購證15807)，行使價500.5元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意港交牛證55850)，收回價410元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

受惠於人行宣佈全面降準，內銀內險持續強勢，建設銀行00939)連升四日後在50天線水平整固，報5.33元。如看好建行，可留意建行認購證11411)，行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。中國平安02318)同樣造好，升越10天、20天及50天線，最高見57.25元。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

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