朱紅：微博股輪齊發，留意微博購17773/購17771

恒指承接外圍造好，高開107點，重上24000點。其後變動不太，持續於兩萬四水平爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證56392)，收回價23200點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54810)，收回價24500點，2022年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

國內知名社交媒體平台微博09898)在港首日上市，開報256.2元，較上市價272.8元低約6%。據招股書披露，2021年6月微博活躍用戶為5.66億，平均日活躍用戶為2.46億，是中國三大社交媒體平台之一。如看好微博，可留意微博認購證17773)，行使價428元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意行使價較近的微博認購證17771)，行使價350元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

阿里巴巴09988)週二7日)單日升逾10%，10天線遇阻力，股價回吐，回落至120元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)宣佈推出遊戲新品牌「Level Infinite」，以面向全球用戶打造高品質遊戲，並提供「遊戲即服務GaaS)」及電子競技整合等多方面服務。騰訊股價變動不大，於466元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。

港交所00388)憧憬受惠於中概股回流香港上市，股價連升三日，週三8日)先升後回，於471元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證26808)，行使價525.5元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證54247)，收回價500元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。

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