朱紅：科技股平穩窄幅，留意阿里購28380/微博購17773

恒指在科技股帶動下高開171點，其後升幅進一步擴大至逾300點，曾報24324點。如看好恒指，可留意恒指牛證57271)，收回價23400點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54814)，收回價24600點，2022年3月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

內地三大社交媒體平台之一的微博09898)）（週三8日)在港首日掛牌跌穿招股價，週四9日)先跌後升，最高見257.8元。如看好微博，可留意微博認購證17773)，行使價428元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意行使價較貼近的微博認購證17771)，行使價350元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

據報阿里巴巴09988)近日成立子公司「元境先生」，以進一步拓展元宇宙業務。此外，阿里早前已申請註冊「阿里元宇宙」、「淘寶元宇宙」等商標。阿里股價連日在10天線水平好淡爭持，收市報123.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56946)，收回價88元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

騰訊近日股價靠穩，於450-475元區間窄幅移動，未見明顯方向，報472.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿21倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示，目前正與證監會及政府部門研究，期待可將香港打造成區域性的碳排放交易中心。港交所繼續守於50天線水平之上整固，報471.2元。如看好港文所，可留意港交認購證11871)，行使價530.5元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證26094)，行使價399.8元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

據媒體報導，中紀委人員正巡視包括人民銀行在內的25家中國金融機構，檢查有否與私營企業關係過於密切。內銀內險股表現靠穩，建設銀行00939)股價連日在5.3元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證11411)，行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

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