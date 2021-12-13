朱紅：恒指兩萬四窄幅牛皮，留意恒指購27721/沽27327

恒指開市跌184點，其後續於24000點好淡爭持，變動不大。恒指牛熊證街貨方面，投資者恒指牛證部署較為進取，23700-23800點水平的收回區，新增街貨有相對期指張數逾750張；而恒指熊證重貨區，則部署在24600-24700點水平。

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證57271)，收回價23400點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證54810)，收回價24500點，2022年3月到期，實際槓桿41倍。

據報道11月騰訊00700)旗下遊戲「和平精英」及「PUBG Mobile」在全球手機應用商店吸金2.54億美元，較去年同期增長46%，重奪全球手遊暢銷榜首。騰訊輕微低開後一度轉升，唯午後跟隨一眾科技股回跌。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證57715)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿16倍。

國內知名社交媒體平台微博09898)週三7日)在港掛牌，上市首日跌穿招股價，連續兩日在253元水平徘徊，週五10日)進一步下跌，最低曾見240.6元。如看好微博，可留意微博認購證17771)，行使價350元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意另一行使價較貼近的微博認購證17770)，行使價308元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

京東集團9618)週初一試300元關口後股價見支持，反彈多日，週五逆市造好，股價最高曾見316.4元。如看好京東，可留意京東牛證67210)，收回價278元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡京東，可留意週五新上市京東認沽證18087)，行使價279.8元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。

據媒體報道，小米入股中藍電子科技，該公司主要從事研製手機鏡頭核心部件，包括對焦馬達及光學鏡頭。小米股價連日受制於20元關口，在19.3元水平窄幅橫行。如看好小米，可留意週五新上市小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證11678)，行使價18.08元，2022年9月到期，實際槓桿2倍。

消息指，銀保監擬放寬措施，不再限制外資保險公司持有保險資產管理公司股份的比例上限，不因境內外差異而作出區別對待，為吸引境外優秀保險公司及資管機構提供更大空間。中國平安（02318）開市微跌，其後徘徊於58元水平。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡平保，可留意平保認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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