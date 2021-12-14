朱紅：恒指20天線受壓，留意恒指牛58127/熊53667

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證58127)，收回價23600點，2022年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證53667)，收回價24800點，2022年3月到期，實際槓桿27倍。

騰訊00700)旗下騰訊雲宣佈，推出一站式方案「China Connect」，協助企業透過數碼化升級，更安全、更穩定地開拓中國市場。騰訊雲表示，現時業務覆蓋全球27個地區、70多個國家超過2800個加速節點。騰訊開市造好，一度升至481元，其後升幅收窄，在20天線475元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證58134)，收回價460元，2022年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿20倍。

據報道，阿里巴巴09988)高層上週到訪湖北廣播電視台集團)，就數字新基建、企業數字化轉型、數字鄉村建設等內容進行深入交流，會商深化合作。 阿里上週連續多日受制於10天線，週一13日)股價發力，最高曾見126.7元。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價元108，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

國內知名社交媒體平台微博09898)上市首日失守招股價，之後連跌三日，最低見240.4元，較招股價低逾11%。如看好微博，可留意微博認購證17771)，行使價350元，2022年6月到期，實際槓杆4倍。或可留意另一微博認購證17773)，行使價428元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

據媒體報道，中國銀保監會表示，支持粵港澳大灣區設立保險服務中心，目前在設立原則、組織形式等方面已經形成初步方案，同時鼓勵粵港澳三地統一綠色金融標準，提升中國在國際綠色轉型中的影響力。中國平安02318)表現靠穩，繼續在58元水平整固。如看好平保，可留意平保認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平保，可留意平保認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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