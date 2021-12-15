朱紅：科技股普遍偏軟，留意恒指牛56392/熊58395

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證56392)，收回價23200點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證58395)，收回價24300點，2022年4月到期，實際槓桿26倍。

騰訊00700)宣佈，將於12月23日週四)審議有關派發中期息的決議，若獲得通過，將成為騰訊2004年上市以來首次派發中期息。唯市場憂慮騰訊增長放緩，影響股價下跌，開市報跌見460元，其後於該水平窄幅橫行。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。

科技股普遍偏軟，阿里巴巴09988)連續多日在10天線水平好淡爭持，週二14日)開市微跌，之後跌幅輕微擴大，失守120元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)旗下陸金所香港宣佈，夥指資產管理公司普徠仕，在智能投資顧問平台推出投資模型組合系列「Mercury」，為客戶制定專屬投資建議，以滿足各類型投資需要。平保開市後一度由跌轉升，之後隨大市回落，在56.8元水平靠穩。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意平保牛證60157)，收回價48.8元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡平保，可留意平保認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

據報國家網信辦約談處罰新浪微博09898)，指其屢次出現違法訊息，責令整改及嚴肅處理相關責任人。網信辦指今年1月至11月，共對微博實施44次處罰，共罰款1430萬元人民幣。微博開市跌至231.2元，之後跌幅擴大，失守220元，單日跌幅約10%，比招股價跌逾20%。如看好微博，可留意微博認購證17770)，行使價308元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意微博認購證17771)，行使價350元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

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