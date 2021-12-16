朱紅：恒指由升轉跌，留意恒指牛51045/熊58731

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證51045)，收回價23000點，2023年1月到期，實際槓桿48倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證58731)，收回價24200點，2022年4月到期，實際槓桿25倍。

國家網信辨召開會議，強調規範發展，強化反壟斷及防止資本無序擴張，要著眼長遠發展，鼓勵創新。科技股個別發展，騰訊00700)輕微高開後在460元水平爭持，午後受大市拖累，由升轉跌。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，2021年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。

據媒體報道，廣西消委會就多款產品質量監管缺失，約談包括淘寶、京東09618)及拼多多等多家電商平台。淘寶、京東等均表示，會落實整改，並會不定期對商品標籤進行抽驗，努力為消費者打造安全的消費環境。阿里巴巴09988)股價支撐大市，開市升3%，最高曾見123.8元，午後升幅收窄。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。

日前市場調查報告顯示，11月小米01810)手機於國內市佔率近16%，排名第三。唯小米股價連日低走，最低見17.8元，創逾一年新低。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證58748)，收回價20.28元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

微博09898)被網信辦約談處罰，週二14日)股價下挫約10%，股價於220元水平見支持，週三15日)一度反彈上226元。如看好微博，可留意微博認購證17770)，行使價308元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

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