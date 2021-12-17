朱紅：恒指創一年低位後倒升，留意恒指牛55856/熊58731

如看好恒指，可留意恒指牛證55856)，收回價22600點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58731)，收回價24200點，2022年4月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

中國音數協遊戲工委發佈《2021年中國遊戲產業報告》，2021年中國遊戲用戶規模達6.66億人，同比增長0.22%，遊戲人口的紅利趨向於飽和，下半年用戶規模比上半年呈現下降態勢。騰訊00700)連跌四日，失守450元，最低曾見448.8元。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價550.5元，2022年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證59990)，收回價430元，2021年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。

國家統計局公佈，11月份社會消費品零售總額為4.1萬億元人民幣，同比增長3.9%;商品零售總額為3.6萬億元人民幣，同比增長4.8%，兩者增速俱有所放緩。電商板塊股份普遍受壓，阿里巴巴09988)連日於120元水平徘徊，週四16日)最低曾見117元，單日跌幅約3%。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

京東09618)股價連跌四日，最低見283.6元，單日跌幅逾4%。如看好京東，可留意京東認購證26475)，行使價330.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東熊證51483)，收回價368元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

中國汽車工業協會指，2021年全年預計汽車銷量將達2610萬輛，略低於早前預期。比亞迪01211)股價連跌七日，最低曾見261.6元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證18485)，行使價333.53元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。

國內知名社交媒體平台微博09898)日前跌穿220元後股價見支持，週四16日)反彈，最高見227.6元。如看好微博，可留意微博認購證17770)，行使價308元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

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