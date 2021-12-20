朱紅：阿里連日受制10天線，留意阿里購28380/沽18333

如看好恒指，可留意恒指牛證60336)，收回價22500點，2022年11月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)舉辦投資者日，公佈截至本年9月，淘特和淘菜菜去重後，年度活躍消費者達到2.7億，按年增長2倍，日均交易訂單量按年增速超過4倍。阿里表示其平台已覆蓋中國最主力的消費者群體，總數已達9億。阿里股價連日受制於10天線，週五17日)跌逾4%，最低曾見115.4元。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

英倫銀行出乎市場預期宣佈加息0.15厘，將指標利率由0.1厘上調至0.25厘。市場憧憬國際銀行股將受惠息差擴闊，股價造好。匯豐控股00005)升越10天、20天及50天線，最高見46.75元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證28867)，行使價50.05元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證68980)，收回價49.08元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

體育用品板塊股份普遍偏軟，李寧02331)跌5%、安踏02020)跌4%。輪證資金流方面，李寧認購證於週四16日)錄得逾63萬元資金淨流入，如看好李寧，可留意李寧認購證11964)，行使價110.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。

美國通脹升溫，刺激資金流入金市，國際金價一度升逾每盎司1800美元。金礦股普遍造好，山東黃金01787)日前跌破12.5元後股價見承接，反彈至13元水平。如看好東金，可留意週五17日)新上市東金認購18722)，行使價14.52元，2022年5月到期，實際槓桿3倍。

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