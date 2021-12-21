朱紅：恒指創年半新低失守23000點，留意恒指購27721/沽27327

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指牛證61029)，收回價22388點，2022年10月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿19倍。

據內媒報道，國家反壟斷局局長甘霖表示，中國反壟斷法律制度體系不斷完善，但仍存在對部分壟斷行為「處罰力度不夠」等問題，將持續規範平台經濟、科技創新、民生保障等重點領域競爭行為。科技股普遍偏軟，騰訊00700)輕微低開後跌幅擴大，曾低見429元，創近4個月新低。如看好騰訊，可留意週一20日)新上市騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。。如看淡騰訊，可留意週一新上市騰訊熊證59665)，收回價460元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)宣佈，集團將於2030年前實現碳中和目標，集團並開創性提出「範圍3+」目標，冀聯合生意合作伙伴，於2035年前帶動集團生態體系減碳15億噸。阿里開市逆市造好，唯受大市氣氛拖累，由升轉跌，最低曾見114.3元。如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)上週連續反彈兩日後，週一20日)股價回吐，跌至今年低位17.50元。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證59324)，收回價19.28元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)將於明年1月推出「特殊目的收購公司」SPAC)新上市機制，據報港交所期望首批SPAC上市公司或有5隻，第一隻或將於明年首季上市。港交所股價跟隨大市下跌，最低曾見440.6元。如看好港交所，可留意港交牛證55849)，收回價420元，2022年6月到期，實際槓桿13倍。如看淡港交所，可留意港交熊證54247)，收回價500元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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