朱紅：騰訊帶動大市反彈，留意騰訊購18864/熊59320

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指牛證50645)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證60227)，收回價23500點，2022年4月到期，實際槓桿28倍。

外電報道，騰訊00700)與日本誇國化妝品公司資生堂達成全球戰略合作，建立D2C消費新模式，並加強其社交電商業務，為在全球的中國客戶提供服務。騰訊股價開市靠穩，午後升幅擴大，升至440元水平，帶動大市上升。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證59320)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

內地「直播帶貨一姐」薇婭被杭州市稅務局追繳稅款及處罰超過13億元人民幣，其在淘寶、微博、抖音等帳號已被封閉，內地媒體報道，仍將會有部份一線主播受罰，稅務部門將會適時公佈。電商股份一度受壓，阿里巴巴09988)連跌多日，最低見112元，午後股價反彈至115元水平。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

另一電商京東09618)連跌多日，低見263.8元，較11月份高位365元累跌近28%，之後由跌轉升，重上275元水平。如看好京東，可留意京東認購證26475)，行使價330.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡京東，可留意京東熊證60245)，收回價298元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

電動車概念相關板塊表現疲弱，比亞迪股份01211)跌至250元水平，最低見247元，之後由跌轉升。比亞迪月內跌幅約20%，週一20日)錄得逾530萬金流入比亞迪好倉。如看好比亞迪，可留意週二21日)新上市比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。

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