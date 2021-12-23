朱紅：恒指考驗兩萬三，留意恒指牛66109/熊59312

如看好恒指，可留意週三22日)新上市恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證66109)，收回價22300點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿23倍。

據報電商平台「蘑菇街」將進行大幅度裁員，技術部門裁員比例高達80%，整體裁員大約30%。騰訊00700)為該公司大股東，持股比例為18.4%。騰訊高開約2%重上450元，其後股價反覆，一度倒跌。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證59320)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。

國家工信部通報，阿里雲公司發現安全漏洞隱患後，未有及時向有關部門報告，遂暫停阿里雲與工信部網絡安全威脅信息共享平台合作6個月。阿里巴巴09988)開市升逾5%，其後一度倒跌，在114元水平好淡爭持。

如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)連續多日在54-60元區間窄幅橫行，股價受制於50天線，週二21日)平保好倉錄得逾230萬資金流入，週三22日)開市微升後倒跌約2%。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡平保，可留意平保認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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