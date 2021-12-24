朱紅：騰訊中期息派京東股票，留意騰訊購28252/京東牛61359

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證55856)，收回價22600點，2022年12月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿26倍。

騰訊00700)宣佈中期息將以所持京東09618)股票作實物分派，每持有21股騰訊可獲分派1股京東，市值涉及逾1200億元，為騰訊上市以來首次派發中期息。分派後騰訊於京東持股將由17%降至2.3%。騰訊開市升逾2.5%後升幅進一步擴大至逾5%，之後在462元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證59989)，收回價420元，2021年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿14倍。

京東遭騰訊變相減持，股價受挫，開市跌逾6%，跌幅更一度擴大至逾10%，低見248元，創近4個月新低。如看好京東反彈，可留意京東牛證61359)，收回價238元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意另一收回價較遠的京東牛證52683)，收回價228元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。

騰訊持股的另一科技股美團03690)股價同樣受壓，開市跌2.6%，一度失守220元，其後跌幅收窄，在225元水平整固。如看好美團，可留意美團牛證60508)，收回價188元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團熊證61363)，收回價250元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)連日於10天線水平受壓，週四23日)平開後逆市下趺，在114元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)連日於54-60元區間窄幅徘徊，好倉連續兩日錄得過百萬資金淨流入，股價週四23日)微升，在56.3元水平橫行。如看好平保，可留意平保認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。

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