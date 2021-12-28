朱紅：騰訊持續反彈，留意騰訊購28252/沽18215

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證62379)，收回價22700點，2022年12月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證60233)，收回價23600點，2022年4月到期，實際槓桿40倍。

騰訊00700)宣佈派發京東09618)股票作特別中期息，有官媒發表評論文章，指此舉或反映騰訊正在調整發展策略。騰訊股價持續反彈，升至465元水平整固，唯資金流入淡倉，週四23日)騰訊淡倉錄得逾1700萬資金流入。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證62353)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。

據報浙江省消保委近日約談多家互聯網平台及主播，包括淘寶、京東09618)、拼多多、抖音等，要求各平台及主播對發現的問題逐一通報說明，並由法律專家進行點評。電商板塊普遍靠穩，阿里巴巴09988)股價持續在近期低位113元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

京東09618)被騰訊變相減持後，週四23日)一度跌逾10%，週五24日)略為反彈，在262元水平整固。京東週四好倉錄得逾1000萬資金流入。如看好京東，可留意京東牛證61359)，收回價238元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡京東，可留意京東熊證62357)，收回價288元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊有份持股的美團03690)股價亦受拖累，週五24日)一度反彈，但230元關口前遇沽壓，股價於225元水平徘徊。如看好美團，可留意週五24日)新上市美團認購證19610)，行使價269.08元，2022年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證17877)，行使價204.8元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。

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