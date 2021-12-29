朱紅：恒指欠明顯方向，留意恒指牛62379/熊59312

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證62379)，收回價22700點，2022年12月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿31倍。

騰訊00700)公佈，元旦假期期間未成年玩家只可於每晚8時至9時登錄遊戲。據報，騰訊落實「限遊」政策的成效非常顯著，今年9月，未成年人遊戲時間佔比由去年同期的6.4%大幅下降至0.7%。騰訊輕微低開後跌幅擴大，跌至450元水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證59320)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。

阿里巴巴09988)旗下重慶螞蟻消費金融增發註冊資本，由80億元人民幣增至300億元人民幣，參與者包括中國信達、舜宇光學等，增資擴股後，螞蟻消金的股東數量擴大到11家。阿里股價開市靠穩，持續在114元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)與快手01024)宣佈達成戰略互聯互通合作，將在快手平台上線美團小程序，為美團商家提供商品展示、線上交易及售後等服務。美團開市微升後轉跌，在220元水平爭持。如看好美團，可留意美團認購證19610)，行使價269.08元，2022年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證17877)，行使價204.8元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意美團熊證61363)，收回價250元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

中國結算及滬深港交易所就交易所買賣基金ETF)納入互聯互通標的整體方案達成共識，港交所00388)表示，下一步將抓緊做好ETF納入標的相關的業務和技術準備工作， 預計需時約6個月準備。 港交所股價靠穩，在455元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交牛證55849)，收回價420元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66415)，收回價480元，2022年3月到期，實際槓桿13倍。

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