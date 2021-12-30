朱紅：恒指考驗兩萬三，留意恒指購19223/沽19227

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)發佈新品牌片，以「助力實體經濟」作為品牌新主張，希望以服務用戶的能力，為實體經濟中各行各業提能增效。週二28日)騰訊好倉錄得逾3300萬資金流入，週三29日)股價報跌，在443元水平徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。

據報阿里巴巴09988)旗下螞蟻集團的「相互寶」表示，過去一年，互助行業發生重大變化，經慎重思考和討論，決定停下月28日停止運作。相互寶於2018年上線，屬互聯網保險產品，是國內最大的互助業務平台。阿里低開低走，在110元水平徘徊。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)發佈小米12系手機，董事長兼總經理雷軍表示，小米將正式對標蘋果，並要在未來一步步超越蘋果。雷軍亦表示，目標未來5年將增加投放500億元人民幣，將研發開支加大至1,000億元人民幣。小米股價變動不大，在18.5元附近徘徊。

如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽認11678)，行使價18.08元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

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