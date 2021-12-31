朱紅：恒指10天線好淡爭持，留意恒指購19223/沽19227

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證60336)，收回價22500點，2022年11月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證60233)，收回價23600點，2022年4月到期，實際槓桿30倍。

據媒體報道，國家市場監管總局局長張工表示，反壟斷反不正當競爭監管極須加強，要圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法。

科技股份個別發展，騰訊00700)連跌多日後股價略為回穩，在約445元附近整固。資金流方面，週三29日)騰訊好倉錄得220萬資金流入，而騰訊淡倉則錄得約1000萬資金流入。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

據外電報道，阿里巴巴09988)正研究處置所持有的30%微博09898)股份，消息指國有企業上海文化廣播影視集團正與阿里就交易進行磋商，唯仍處初期階段。阿里股價偏軟，失守110元，曾創上市以來新低位，低見109.2元。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證62372)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)近日股價偏軟，曾創近4個月低位，午後在217元附近徘徊。週三29日)美團好倉錄得約870萬資金流入，而美團淡倉則錄得約180萬資金流入。如看好美團，可留意美團牛證60508)，收回價188元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證12516)，行使價223.03元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。

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