朱紅：阿里反彈升越10天及20天線，留意阿里牛54451/熊56385

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證62377)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證58395)，收回價24300點，2022年4月到期，實際槓桿26倍。

阿里巴巴09988)週四30日)創回港上市新低後反彈，週五31日)承接美股升勢，開市升近9%，升越10天及20天線，曾重上120元水平，最高見120.3元。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據媒體報道，內地遊戲版號審批已暫停5個月，2021年7月至今，共有1.4萬家遊戲相關公司注銷，遊戲領域業者表示，近兩個月中小遊戲廠商頻頻裁員，出現經營困難。騰訊00700)股價反彈，高開逾4%，升越10天及20天線，在460元附近整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊牛證62353)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。

滙豐控股00005)旗下間接全資子公司滙豐保險亞洲)公布獲中國銀保監會上海監管局批准，全資擁有滙豐人壽保險，滙豐人壽將成為滙豐在內地的全資控股子公司。滙豐股價連升多日，曾見月內新高，開市微升後在46.8元水平整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。