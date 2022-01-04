朱紅：科技股拖累恒指升轉跌，留意恒指牛62377/熊59312

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證62377)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿31倍。

據報騰訊00700)入股英國數字銀行Monzo Bank，傳涉資約1億美元。Monzo成立於2015年，擁有500多萬客戶，幾週前其估值達45億美元。上週五31日)騰訊好倉錄得約4100萬資金流出，週一3 日)騰訊輕微高開後轉跌，在455元水平徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證63512)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿19倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)旗下的螞蟻銀行（香港）宣佈推出專為中小企老闆設立的「東主貸」貸款計劃，是全港首間為中小企老闆提供無抵押個人循環貸款服務的虛擬銀行。阿里未能承接上日強勢，股價出現回吐，曾跌近4%，至114元水平。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美團03690)週一3日)高開，唯股價持續受制於20天線，之後由升轉跌，在10天線224元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證20128)，行使價239.08元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團熊證53674)，收回價290元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

財政部等多個部門發出通知，2022年新能源汽車補貼標準減少30%，據媒體報道，消費者趕在新補貼標準前購買新能源汽車，令近期市場銷售熱度升溫。比亞迪01211)股價變動不大，在265元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證19614)，行使價300.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)上週連升多日，股價在47元水平現阻力，週一3日)輕微高開後回軟，在46.8元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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