朱紅：阿里支撐大市，留意阿里購17668/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證62377)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59312)，收回價23800點，2022年4月到期，實際槓桿35倍。

國家網信辦等部門發佈規定，規範互聯網信息服務算法推薦活動，業者不得根據消費者的偏好、交易習慣等特徵利用算法在交易價格等交易條件上實施不合理的差別待遇。週一3日)阿里巴巴09988)好倉錄得約1300萬資金流入，週二4日)阿里股價支撐大市，升約2%至117.5元水平，股價於20天線好淡爭持。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

據報騰訊00700)與恒騰網絡旗下公司深圳景秀合作，由騰訊計算機提供下遊戲產品提供技術服務和渠道推廣服務 ，為客戶提供更多元體驗。騰訊股價反覆偏軟，開市微升後跌至10天線水平，其後股價見支持，在約450元徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證62353)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)公佈，2021年12月新能源汽車銷量為9.39萬輛，按年升2.26倍。比亞迪股價高開後一度迫近280元水平，其後在275元附近整固，升逾3%。如看好比迪，可留意比迪認購證19614)，行使價300.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

據市場研究顯示，蘋果公司11月連續第二個月登上中國手機銷量榜首位，隔晚蘋果股價上漲，創新高並突破3萬億美元。蘋果相關股份瑞聲科技02018)亦受到追捧，股價高開高走，升至33元水平附近，單日升7%。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證20130)，行使價35.93元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。