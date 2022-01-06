朱紅：科技股拖累大市，留意騰訊購28138/沽18215

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證60336)，收回價22500點，2022年11月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證59310)，收回價23700點，2022年4月到期，實際槓桿25倍。

騰訊00700)宣佈，減持東南亞電商巨頭Sea，料套現達到31億美元，騰訊指是次股份減持可釋放於Sea投資的部分價值，亦提供資源以支持其他投資及社會責任項目。 週二4日)騰訊好倉錄得約3100萬資金流入，唯週三5日)騰訊股價下挫，跌至430元水平，跌幅約4%。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證59320)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

外電報道，巴郡副主席芒格旗下私人公司Daily Journal於2021年底持有60.2萬股阿里巴巴美股，相對9月底時的持有約30.2萬股，按季增加近一倍。 阿里巴巴09988)股價開市升近2%，其後由升轉跌，跌至114元水平。

如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證56385)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據市場研究報告顯示，去年11月小米01810)手機於中國智能手機市場銷量躍居第二位，僅次於蘋果公司。唯小米股價持續下挫，跌至18元水平。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米58748)，收回價20.28元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

金融股份造好，匯豐00005)支撐大市，開市升逾3%，曾創去年6月以來高位，其後受大市氣氛影響升幅收窄，在49元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證29531)，行使價40.95元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。