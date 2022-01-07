朱紅：恒指反覆爭持，留意恆指牛66109/熊66427

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證66109)，收回價22300點，2022年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證66427)，收回價23300點，2022年4月到期，實際槓桿33倍。

據報內地數字人民幣App升級更新，騰訊00700)旗下微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包隨之上線，開始為用戶提供數字人民幣服務，並將進一步探索數字人民幣創新支付體驗。資金方面，週三5日)騰訊好倉錄得約5600萬資金流入，週四6日)騰訊低開2%後反彈，由跌轉升，重上436元水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證66440)，收回價460元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。

據報道印度財政部向小米01810)旗下公司追繳65.3億盧比約6.8億港元)稅款。小米回應指與近期業務無關，並會繼續和印度有關部門進行溝通。小米股價連跌多日，曾跌至17.6元，接近52週低位的17.5元，午後反彈升上18.2元水平。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證52937)，收回價21.28元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

聯儲局或提前加息，市場憧憬國際銀行股或受惠息差擴闊，週初銀行股已率先炒上，匯豐00005)於50元關口見阻力，輕微回落至48.9元水平整回。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證29531)，行使價40.95元，2022年5月到期，實際槓桿8倍。

內地媒體報道，根據往年經驗，春節前流動性供求存在一定缺口，人行可能會適時「補水」，或於1月下半月加大公開市場操作力度。內銀股表現靠穩，建設銀行00939)連升3日後股價回吐，在5.55元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證11411)，行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

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