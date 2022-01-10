朱紅：內地公佈過三萬億基建項目，留意國材購27717

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證62379)，收回價22700點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59316)，收回價24000點，2022年4月到期，實際槓桿30倍。

內地媒體指，新一年國內多地重大項目火熱開工，報道指據統計，1月4日至6日，已公佈的重大項目總投資額已超3萬億元人民幣。基建股上升，中國建材03323)連升兩日，突破100天線，單日升逾5%，創近3個月高位。如看好國材，可留意國材認購證27717)，行使價12.6元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴09988)宣佈調整大淘寶架構，新設產業運營及發展、平台策略、用戶運營及發展等三大中心，全面聚焦用戶體驗、客戶價值。阿里連續反彈，開市升逾4%，午後升幅擴大，曾高見128.8元。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

消息指，騰訊00700)有份投資的內地汽車售後服務平台途虎養車擬把赴美上市計劃，改為來港上市，最快今年啟動，集資額介乎3億至4億美元。騰訊股價造好，升至10天線水平見阻力，在443元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊牛證66854)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證59320)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。

據內地媒體引述機構分析指，2022年國內貨幣政策不會跟隨海外收緊，而且在「更加主動有為」要求下，2022年降準降息都存在可能性。中國平安02318)連升4日，週五7日)單日升逾3%，突破60元。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

金融股份造好，市場憧憬如聯儲局提早加息，銀行或受惠於息差擴闊，大型銀行股普遍上升。匯豐00005)週四6日)整固後週五7日)再升近2%，重上50元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。

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