朱紅：恆指連續三日反彈，留意恒指牛62379/熊54810

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證62379)，收回價22700點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證54810)，收回價24500點，2022年3月到期，實際槓桿25倍。

據報騰訊00700)擬收購遊戲手機公司黑鯊科技，並將黑鯊未來的業務重點轉向VR設備，以助騰訊佈局發展「元宇宙」。騰訊股價連續反彈三日，升穿10天及20天線，週一10日)升逾2%，在453元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意週一10日)新上市騰訊牛證67521)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

外電報道，阿里巴巴09988)作為第二大股東的內地農村產業互聯網平台「匯通達」，正在港進行首次公開發售的預路演，預期將集資約4億至5億美元。阿里連升兩日後高位整固，股價在128元附近靠穩。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

金融股份持續向好，匯豐00005)上週升穿50元關口，週一10日)開市高開高走，再升約3%至51.6元水平，創2020年3月以來新高。如看好匯豐，可留下匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。

有內地媒體分析預測，央行或於農曆年前「放水」，以增加春節前資金流動性。內銀股普遍造好，建設銀行00939)單日升2%至5.75水平，創去年9月中以來高位。如看好建行，可留意建行認購證11411)，行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

媒體早前報道，內地新一年基建行業熾熱，基建及建材類股份造好。中國建材03323)延續上週升勢，週一7日)高開1.3%，曾高見10.88元，創去年10月以來高位。如看好國材，可留意國材認購證27717)，行使價12.6元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

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