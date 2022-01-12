朱紅：恒指走勢反覆，留意恒指牛68428/熊58395

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意週二11日)新上市恒指牛證68428)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證58395)，收回價24300點，2022年4月到期，實際槓桿35倍。

據市場調查顯示，騰訊00700)手遊《PUBG MOBILE》 及和《王者榮耀》去年全球收入均超過28億美元，包攬全球手遊暢銷榜第1和第2名，同比分別上升9%和14.7%。騰訊股價四連升，週二11日)升至460元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意週二11日)新上市騰訊牛證68433)，收回價400元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。

電商股份個別發展，阿里巴巴09988)連續兩日回吐，開市跌2%後跌幅收窄，在125.5元水平徘徊。資金流方面，週一10日)阿里好倉錄得約740萬元資金流入。如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意週二11日)新上市阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

據媒體報道，騰訊已接近完成收購小米01810)旗下遊戲手機公司黑鯊，估值約為30億元人民幣。小米連升3日後於20天線見阻力，週二11日)回吐近2%，在18.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證52937)，收回價21.28元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

內地媒體引述研究指，2022年基建項目落地速度較去年明顯加快，看好年初「大基建」行情。基建及建材股持續向好，中國建材03323)股價於週一10日)回吐後，週二11日)重拾升勢，曾一度升穿11元。如看好國材，可留意國材認購證27717)，行使價12.6元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

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