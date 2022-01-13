朱紅：恒指升逾660點重上兩萬四，留意恒指牛69147/熊52926

如看好恒指，可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿14倍。或可留意週三12日)新上市恒指牛證69147)，收回價23300點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52926)，收回價25100點，2022年3月到期，實際槓桿24倍。

據報騰訊00700)主席馬化騰表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，隨時都可以被替換。未來騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不越位，做好助手、做好連接器。騰訊股價連升5日並重越100天線，至480.8元水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價475.2元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意週三新上市騰訊牛證69165)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿14倍。

京東集團09618)宣佈，全新超級倉店品牌「ochama」進軍荷蘭，首次在歐洲落地獨立零售品牌業務。京東開市升逾8%後重上300元關口，之後升越50天及100天線，於305元水平整固。如看好京東，可留意週三新上市京東牛證69169)，收回價258元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證56944)，收回價338元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)宣佈，與深交所簽訂戰略合作補充協議，加強互聯互通，共同推進粵港澳大灣區建設，兩家交易所將定期就滬深港通發展、指數及衍生產品的開發、跨境監管動態等合作舉辦市場推廣活動。港交所股價造好，升越50天線，至461.8元。如看好港交所，可留意港交認購證19612)，行使價512.38元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意週三新上市港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會公佈，去年12月內地新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛，按年增長128.8％，1至12月新能源車乘用車零售298.9萬輛，同比增長169.1％。汽車股集體反彈，比亞迪01211)升逾7%，至259.6元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證19614)，行使價300.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

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