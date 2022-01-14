朱紅：恒指高位整固，留意恒指牛69904/熊52921

如看好恒指，可留意恒指牛證69904)，收回價23600點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52921)，收回價24900點，2022年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。

據報道，騰訊00700)旗下遊戲《使命召唤手游》自推出以來在海外的總收入已突破13億美元，騰訊另一款遊戲《PUBG Mobile》去年12月則以1200萬次下載蟬聯出海手遊下載榜首位。騰訊高開見486元後股價回吐，在474元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證69901)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿14倍。

阿里巴巴09988) 旗下阿里雲在計算、存儲、網絡和安全方面的能力獲得Gartner肯定 ，在最新評分中阿里雲的IaaS及PaaS整體得分在所有參評的全球雲服務提供商中排名第三。阿里股價先升後回，曾見135元回吐至132元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

金融股持續強勢，週四13日)中國平安02318)再升近1%，曾高見62.8元，創近兩個多月以來高位。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

報道指友邦01299)獲內地銀保監同意，入股中郵人壽保險24.99%，涉資逾120億元人民幣。友邦指該投資與其在中國的政策形成互補，拓寬集團在中國壽險市場的增長機遇。友邦股價造好，升越50天線，在82.6元水平。如看好友邦，可留意友邦認購證12509)，行使價90.95，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證14143)，行使價79.95，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

匯豐00005)連升5日，高見53.65元，創2020年3月以來高位。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60847)，收回價41.88，2022年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21009)，行使價44.49元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。

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