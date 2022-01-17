朱紅：科技股普遍受壓，留意阿里購16509/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指牛證69904)，收回價23600點，2022年12月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52921)，收回價24900點，2022年3月到期，實際槓桿26倍。

阿里巴巴09988)旗下重慶螞蟻消費金融增資計劃現變數，中國信達及魚躍醫療表示經協商後，暫緩對螞蟻消金的增資，螞蟻消金回應指將繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案。阿里低開逾4%，午後跌幅收窄，在129元水平爭持。

如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)旗下平安銀行去年純利為363.36億元人民幣，同比增長25.6%，不良貸款率較2020年末下降，撥備覆蓋率持續提升。平安輕微高開後回吐，在61元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安熊證67795)，收回價65.2元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

銀行股持續向好，匯豐00005)連升6日，曾升至54.7元，創2020年3月以來新高。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60847)，收回價41.88元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。或可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21009)，行使價44.49元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。

據內媒報道，中國最高人民法院發布指導意見，提出20多條具體措施，將依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭行為，保護中小微企業生存發展空間。科技股表現受壓，騰訊00700)低開2.7%後跌幅收窄，在470元水平徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價500元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。

內銀股高位整固，建設銀行00939)曾升至5.93元，創去年7月以來高位，其後輕微回吐至5.86元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

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