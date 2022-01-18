朱紅：騰訊未成年玩家新年限遊，留意騰訊購28252/沽18215

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指牛證50867)，收回價23800點，2022年12月到期，實際槓桿56倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52921)，收回價24900點，2022年3月到期，實際槓桿25倍。

騰訊00700)公布，未成年於寒假及農曆新年期間只能於指定日子的晚上8時至9時登錄遊戲，另外1月29-30日則全日禁玩，即新春期間最多只能玩14小時遊戲。騰訊股價偏軟，回落至50天線約464.6元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。

國家主席習近平發表文章強調，近年來數字經濟快速發展，影響程度深遠，未來要不斷做強做優做大數字經濟。同時，對於違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅的，必須堅定糾正和治理。科技股未見明顯方向，阿里巴巴09988)股價靠穩，在128元水平窄幅上落。

如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)持續向好，一度上試55元關口，高見55元。匯豐好倉上週累計錄得約2600萬資金流出，而匯豐淡倉則錄得逾1800萬資金流入。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21009)，行使價44.49元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。

據報中國銀保監決定2022年在全國範圍內組織開展保險資金運用關聯交易專項檢查，堅決遏制保險資金運用關聯交易不當行為蔓延勢頭。中國平安02318)股價偏軟，回吐至60.3元水平。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

澳門政府公布修訂博彩法草案，建議訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止轉批給，批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年，同時未落實於博企內引入政府代表。金沙中國01928)受消息刺激，開市升近15%，曾高見22.4元，創去年9月以來高位。如看好金沙，可留意金沙認購證15828)，行使價25.73元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

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