朱紅：恒指先升後回，留意恒指牛69904/熊52921

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指牛證69904)，收回價23600點，2022年12月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52921)，收回價24900點，2022年3月到期，實際槓桿25倍。

據報騰訊00700)旗下騰訊科技深圳)與創夢天地合作，許可創夢使用PUPU AALIENS形象之美術素材，預期可利用雙方資源及產品的競爭優勢，拓寬潮玩市場及銷售渠道，提升線下業務的知名度和佔有率。騰訊先升後回，股價回落至10天線約456.8元水平附近徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價520.5元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。或可留意騰訊牛證69166)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價403.8元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

內地媒體報道，星巴克將和美團03690)進行業務合作，預計至本年底星巴克在中國的5000多家門店將在美團平台上擁有單獨的頁面，提供送貨及私人預訂服務。美團股價造好，曾升逾5%但受制於20天線，在218元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證20128)，行使價239.08元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證17877)，行使價204.8元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行宣布下調MLF及逆回購利率10個基點，以維護銀行體系流動性合理充裕。內銀股表現靠穩，建設銀行00939)持續於10天線之上整固，股價徘徊在5.8元水平。如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

小米01810)股價逆市上升，升越10天及20天線，曾高見19.06元後升幅收窄，在18.6元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證18088)，行使價19.82元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意小米認沽證11678)，行使價18.08元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

眾安在線06060)在週二18日)開市前錄得大手上板，為市前成交金額最大港股，涉資約12億元，較週一17日)收市價折讓約12.7%。眾安股價受刺激一度升逾11%，高見32.5元後遇沽壓，回落至29元水平整固。如看好眾安，可留意眾安認購證26474)，行使價42.93元，2022年7月到期，實際槓桿3倍。

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