朱紅：匯豐高位整固，留意匯豐購22100/沽21009

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證50869)，收回價23700點，2022年12月到期，實際槓桿57倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指熊證53118)，收回價24400點，2022年12月到期，實際槓桿34倍。

市場對加息預期升溫，國際銀行股受惠，匯豐00005)週二18日)高見55.1元後股價回吐，在54.4元水水整固。資金連日流入匯豐淡倉，本月12-18日期間，匯豐淡倉累計錄得約3100萬元資金流入。如看好匯豐，可留意週三19日)新上市匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21009)，行使價44.49元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。

據報美國政府正在審查阿里巴巴09988)的雲業務，以確認有否對美國國家安全構成風險，並指美國監管機構或會選擇強制阿里巴巴採取措施，降低雲業務帶來的風險，或者禁止美國人使用服務。阿里巴巴開市微跌後一度倒升，唯股價仍受制於10天線，在約124元水平徘徊。

如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

銀保監日前下發通知，明確了發展商業健康險的意義，以及目前商業健康險存在的問題以及建議，表示發展商業健康險對提升醫療保障程度、推動國家健康產業發展有重要意義。 中國平安02318)逆市向好，持續在60元水平之上整固。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

胡潤研究院發佈《2021胡潤中國500強》，騰訊00700)以3.9萬億元人民幣市值，蟬聯中國價值最高的非國有企業。唯騰訊股價連跌多日，考驗20天線所在的453.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18864)，行使價498.2元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53672)，收回價490元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

工信部在工作會議上指出，2022年是中國新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策。比亞迪01211)週一17日)上試100天線不果，回落至257元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

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