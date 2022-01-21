朱紅：恒指升800點重越100天線，留意恒指牛53693/熊52930

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證53693)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52930)，收回價25300點，2022年3月到期，實際槓桿42倍。

騰訊00700)實物分派京東股份於週四20)除淨，股價輕微低開後造好，之後升幅進一步擴大，單日升逾6%至471.6元水平，重上10天、20天及50天等多條移動平均線。午後據報美國擬擴大反壟斷法範圍，納入微信及TikTok等，但仍無礙騰訊升勢。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價505.34元，2022年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證60937)，收回價504.854元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

網信辦澄清，網上早前流傳的互聯網企業上市及投融資操作規範內容不實，科技股普遍造好。阿里巴巴09988)中止5連跌，單日升5.8%至131.5元水平，重越50天線。如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

人行相繼推出措施增強市場流動性，內險板塊普遍上升。中國平安02318)股價造好，升逾7%至65.8元水平，創去年8月以來高位。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證66413)，收回價70.2元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)高位整固，股價逆市下跌，回落至約54.4元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，內地擬放寬房地產開發商使用託管帳戶中的商品房預售資金，並最快於本月底推出相關新規 ，以防止內防危機擴大。內房及物管股造好，碧桂園服務06098)曾升逾15%至49.8元，為升幅最大藍籌。如看好碧股，可留意碧股認購證20777)，行使價49.85元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

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