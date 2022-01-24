朱紅：阿里巴巴曾回吐近半成，留意阿里購16509/沽15818

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證53693)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿43倍。

據報中紀委表示，將著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險。

科技股份個別發展，阿里巴巴09988)表現反覆，再度受制於50天線，股價曾回吐近5%至125元水平後見支持，在127元水平徘徊。

如看好阿里，可留意阿里認購證16509)，行使價152.1元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

銀行股普遍靠穩，匯豐00005)股價週二18日)升穿55元後連日於高位調整，週五21日)回落至10天線水平附近股價見支持，在53.3元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

報道指，騰訊00700)和亞洲奧林匹克理事會達成戰略合作，未來從文化交流、技術人才培養、亞洲賽事支持、數字體育研究等領域展開全面合作，推動亞洲電競行業規範化發展，並將全面支持2022年杭州亞運會電競項目的籌備及推進。騰訊股價輕微回吐，在470元水平好淡爭持，跌幅不足1%，午後回升收市。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價505.34元，2022年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價495.146元，2022年3月到期，實際槓桿16倍。

保險股個別發展，中國平安02318)股價高位整固，輕微回落至65元水平，午後上升至65.95元收市。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證66413)，收回價70.2元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

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