朱紅：中移動母企增持A股，逆市升，留意認購證21188

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證54273)，收回價24100點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿38倍。

中國移動00941)母企中移動集團宣布，計劃由1月21日至12月31日期間擇機增持公司A股股份，累計增持金額為30億元至50億元人民幣，增持計劃未設置股份購買價格區間。中移動股價逆市造好，最高曾見52.65元，創去年3月以來高位。如看好中移動，可留意中移認購證21188)，行使價54.05元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

據報國家人力資源社會保障部等多部委近日再向阿里巴巴09988)、美團03690)、滴滴等11家企業聯合開展行政指導，要求維護勞動者勞動保障權益，要深入了解勞動者訴求，健全企業保障勞動者權益的制度機制。阿里股價偏軟，跌穿120元收報119.1元，單日跌幅約6%。

如看好阿里，可留意阿里認購證28380)，行使價140.1元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里牛證68477)，收回價118元，2022年6月到期，實際槓桿17倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

報道指騰訊00700)作為最大股東的途虎養車向聯交所提交申請，擬以同股不同權形式上市，途虎為國內線上線下一體化汽車服務平台，擁有約7280萬名註冊用戶，為中國汽車服務提供商聚集的最大車主社區。騰訊股價輕微下跌，在約469元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價505.34元，2022年4月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證52565)，收回價514.563元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

金融類股份個別發展，中國平安02318)上週升逾7%後，週一24日)輕微回吐，在65.4元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安熊證53110)，收回價75.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)股價連日於高位整固，週一24日)低開後反覆造好，在53.3元水平窄幅爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

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