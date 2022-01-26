朱紅：恆指跌至兩萬四邊緣，留意恆指牛50869/熊52924

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指牛證50869)，收回價23700點，2022年12月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52924)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿25倍。

阿里巴巴09988)跟隨美國科技股下跌，曾低見115.1元，較1月13日高位135元累計跌約15%。上週五21日)及本週一24日)合共有約6300萬資金流入阿里好倉。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍受壓，騰訊00700)曾跌至460元，唯股價在10天線之上見支持，收市跌不足1%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證54655)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價485.437元，2022年6月到期，實際槓桿16倍。

銀行股下跌，匯豐00005)曾跌逾3%至51.7元水平，尾市跌幅收窄至1.8%。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

內險股普遍偏軟，中國平安02318)連續兩日回吐，跌穿10天線，週二25日)單日跌近6%至61.7元水平。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證66413)，收回價70.2元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

據外電報道，京東09618)旗下京東科技計劃今年來港上市，集資10億至20億美元。京東科技由京東雲與AI業務及京東數科整合而成，為企業、政府等客戶提供全價值鏈的技術性產品與解決方案。京東股價偏軟，回落至20天線附近，在280元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證26093)，行使價350.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證59326)，收回價318元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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