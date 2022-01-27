朱紅：阿里巴巴中止三連跌，留意阿里購17668/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指牛證69904)，收回價23600點，2022年12月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52924)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿24倍。

據報各大互聯網平台相繼開展派發紅包活動，統計顯示內地互聯網企業今年分發的紅包總額已經超過80億元 ，阿里巴巴09988)旗下支付寶則繼續開啟集五福瓜分5億元活動，唯宣傳力度不及往年 。阿里開市偏軟，股價曾連跌4日，最低見114.1元，午後跌幅收窄，微升收市。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證54451)，收回價108元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

市場預期下週英倫銀行議息後將會宣布加息0.25厘，將指標利率上調到0.5厘。國際銀行股造好，匯豐00005)反彈近3%，在10天線附近53.9元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

近日內地股市偏軟，多家官媒於週三26日)發表評論文章，籲市場不宜對跌市過度反應，稱當前A股在政策面、資金面均有較為堅實的支撐，春季行情仍值得期待。內險板塊靠穩，中國平安02318)10天線見支持，反彈逾2%至63.1元。如看好平安，可留意平安認購證22763)，行使價75.05元，2023年7月到期，實際槓桿3倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

烏克蘭地緣政局緊張，及聯儲局議息前避險情緒上升，刺激國際金價向好。隔晚紐約2月期金收市升10.8美元，報每盎司1852.5美元。SPDR金ETF02840)創近兩月高位，見1344元。如看好S金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

市場憂慮東歐及中東地區地緣政局緊張，令石油供應受阻，隔晚油價反彈逾2%。中國石油00857)股價造好，曾升逾2.5%至3.97元，其後在10天線3.91元附近整固。如看好中油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

電訊股持續向好，中國移動00941)高位整固後曾升近3%至53.8元，創去年3月以來高位。如看好中移動，可留意中移認購證21188)，行使價54.05元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。