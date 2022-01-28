朱紅：阿里創上市新低，留意阿里購17668/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指牛證69163)，收回價23000點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證56654)，收回價24800點，2022年12月到期，實際槓桿15倍。

隔晚美股中概科技股表現疲弱，港股科技板塊承接弱勢，股價普遍下跌。阿里巴巴09988)下跌逾7%，創回港上市新低，曾低見108元。 週一24日)至週三26日)阿里好倉共錄得逾6600萬元資金流入，而阿里淡倉則錄得逾770萬元資金流入。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證54098)，收回價140.08元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)報跌，再度下試10天線，在460元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價505.34元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證52933)，收回價485.437元，2022年6月到期，實際槓桿14倍。

市場憧憬美聯儲最加息步伐加快，亦預料英倫銀行於下週宣布加息，國際銀行股或受惠息差擴闊，股價普遍靠穩。匯豐00005)持續向好，一度逆市上升，在10天線附近約54元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

在烏克蘭危機持續升級下，國際油價週三26日)曾觸及每桶90美元，為7年來首次。中國石油00857)股價靠穩，持續於10天線水平好淡爭持。如看好中油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

內地股市窄幅偏軟，內險股普遍下跌。中國平安02318)失守10天線，在62元水平整固。資金流向方面，週一24日)至週三26日)平安好倉共錄得約2260萬元資金流入。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

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