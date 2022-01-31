朱紅：匯豐逆市創兩年新高，留意匯豐購22100/沽22105

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證69149)，收回價23200點，2022年12月到期，實際槓桿47倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指熊證56654)，收回價24800點，2022年12月到期，實際槓桿14倍。

國際銀行股持續上升，匯豐00005)高位經過連日整固後，股價逆市造好，曾高見55.75元，創近兩年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)於週四27日)曾創回港上市新低，有資金流入部署好倉，阿里好倉共錄得約5100萬元資金流入。阿里週五28日)輕微反彈，股價逆市升約1%，在110元窄幅爭持。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年月4到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

內地股市節日氣氛濃厚，變動不大，內險股個別發展。中國平安02318)持續高位整固，連續兩日徘徊在20天線之上，於61元水平窄幅爭持。如看好平安，可留意平安認購證20632)，行使價70.05元，2022年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

汽車板塊跌幅顯著，吉利汽車00175)連跌6日，單日曾跌6.5%見16.22元，為2020年11月以來新低，其後跌幅收窄，在17元水平徘徊。如看好吉利，可留意週五28日)新上市吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿4倍。

特斯拉管理層表示，今年不會推出新型號汽車，且公司正受汽車供應鏈問題困擾，新能源汽車板塊下跌。比亞迪01211)單日曾跌近10%見218元，為去年7月以來低位，其後股價略見支持，在220元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證50891)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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